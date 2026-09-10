Loan: Pérez y Caillava quieren declarar “para contar su verdad”

La abogada de la pareja del marino Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal Victoria Caillava, Agostina Furlán, anticipó que sus defendidos pretenden “contar su verdad” en el transcurso del juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.



Luego de oir al comisario Walter Maciel, que apuntó directamente a Pérez y Caillava, asi como a Laudelina, como responsables del hecho que se investiga en este debate, Furlán dialogó con los medios de prensa y anticipó que ambos acusados pretenden dar su versión.



“Quieren contar su verdad”, dijo la letrada, que aclaró que aun no tienen fecha para hablar frente a los jueces.



Vale señalar, Furlán es codefensora de la pareja, en un trabajo conjunto con el abogado Ernesto Tito González (h).



Niegan rotundamente que se haya tratado de un choque y deslindan responsabilidades en la trama posterior a la partida del grupo de personas que se dirigieron al naranjal luego del almuerzo en la casa de Catalina Peña.



Diversos testigos reconstruyeron los momentos vividos desde minutos antes de las 14 del 13 de junio de 2024 en esa casa de El Algarrobal y comprometieron a la pareja con variados indicios.



Incluso el imputado Antonio Benítez al declarar el miércoles último indicó que Caillava conducía a gran velocidad, según dijo de verla en el pueblo de 9 de Julio.