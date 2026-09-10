Hallaron sano y salvo a un hombre de 71 años que fue de pesca en Corrientes

Un hombre, de 71 años de edad, era intensamente buscado tras ausentarse de su hogar el día de miércoles, lo que motivó un rápido y eficaz despliegue de las fuerzas de seguridad provinciales de la localidad de San Cosme.



El operativo se inició luego de que un familiar se presentara ante las autoridades para alertar sobre su desaparición, después de salir de su casa en bicicleta con la intención de pescar en el Río Paraná, pero tras el paso de las horas decidieron pedir ayuda.





Ante la urgencia de la situación, efectivos policiales de la Comisaría Distrito San Cosme unieron esfuerzos con el personal de la División de Investigación Criminal, quienes desplegaron un rastrillaje por la zona rural, hasta que lograron localizar al hombre en este jueves.



Fuentes policiales confirmaron que lo encontraron desorientado en su camino, pero afortunadamente sano y salvo. En el lugar se le brindaron los primeros auxilios y de inmediato se lo trasladó al hospital local para una revisión médica preventiva.



