Corrientes: allanan una vivienda, secuestran drogas y mercancía de contrabando

La Policía de Corrientes informó que el miércoles realizó un allanamiento en la localidad de Ituzaingó que terminó con la detención de dos personas y el secuestro de drogas y cigarrillos de contrabando.

Efectivos de la Comisaría Distrito Tercera de Ituzaingó ejecutaron una orden de allanamiento en el barrio La Florida en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Durante el registro de la vivienda se secuestró marihuana, cigarrillos extranjeros, efectivo y elementos de fraccionamiento. Además, dos jóvenes de 26 y 17 años fueron aprehendidos.

Procedimiento y secuestro de drogas

El operativo se concretó en un domicilio sobre calle sin nombre, entre Catamarca y Mendoza, del barrio La Florida. La medida fue dispuesta por la Fiscalía interviniente en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

Los efectivos que ingresaron a la propiedad y hallaron en una de las habitaciones 300 gramos de una sustancia vegetal empaquetada.

Es así que el personal especializado de la División Drogas Peligrosas realizó el narcotest correspondiente, el cual confirmó que se trataba de cannabis sativa (marihuana).

Además del estupefaciente, se hallaron insumos vinculados al fraccionamiento y la comercialización, siendo una balanza digital de precisión, 26 bresas y también cuatro paquetes sueltos de cigarrillos de origen extranjero sin aval aduanero, además de $62.500 en efectivo.

En el lugar fueron demorados dos jóvenes de 26 y 17 años de edad, quienes quedaron supeditados a la causa a disposición de las autoridades judiciales.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a la mencionada dependencia para la continuar de las diligencias de rigor..