Confirmaron la fecha del nuevo juicio oral contra el médico Gerardo Dahse por abuso sexual

El Poder Judicial de Corrientes confirmó que el lunes 14 de septiembre comenzará un nuevo juicio oral contra el doctor Gerardo Alejandro Dahse, imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Las audiencias se desarrollarán en el edificio Patono.

Fecha de inicio y composición del tribunal

El Poder Judicial fijó el cronograma de audiencias para la causa penal. El debate oral se iniciará el lunes 14 de septiembre, a partir de las 8:30, en el edificio judicial conocido como Patono.

El proceso está caratulado como "Dahse Gerardo Alejandro p/ abuso sexual con acceso carnal -Capital-" (Expediente del Tribunal Oral Penal N° 2 N° 12265).

En tanto que el tribunal estará presidido por el doctor Joaquín Jorge Sebastián Romero e integrado por los vocales Oscar Dubrez y Ana del Carmen Figueredo.

Partes intervinientes en el proceso judicial

El doctor Jorge Omar Semhan representará al Ministerio Público Fiscal.

La denunciante estará representada por la doctora Sofía Domínguez, mientras que Dahse estará asistido técnicamente por los abogados defensores José María Arrieta e Isidoro Sassón.

Durante el desarrollo de las jornadas, se analizará el conjunto de pruebas testimoniadas y periciales para emitir el fallo correspondiente.