Murió un tripulante correntino a bordo de una embarcación pesquera frente a las costas de Chubut

Un tripulante correntino de 36 años murió a bordo del pesquero Argenova IV mientras navegaba frente a las costas de Chubut. Fabián Esteban Alcoba, oriundo de Goya, se desempeñaba como primer oficial de cubierta.

El trabajador le habría manifestado previamente al capitán que no se encontraba bien y expresó su intención de desembarcar. Según los primeros datos, también habría mencionado que atravesaba un malestar gastrointestinal.

El episodio ocurrió cuando la embarcación navegaba a la altura de Camarones. Ante la situación, el capitán habría decidido modificar el rumbo para dirigirse hacia esa localidad.

La intención era desembarcar al tripulante y luego continuar la navegación hacia Puerto Deseado, donde el buque tiene puerto de asiento. Sin embargo, antes de llegar a Camarones, la situación tomó un giro inesperado.

Al advertir que Alcoba no aparecía, los tripulantes iniciaron una búsqueda dentro de la embarcación. Finalmente, lo encontraron sin vida en el sector de estribor del buque y ahora la Justicia investiga las circunstancias.

Tras el hallazgo, el Argenova IV suspendió la escala prevista en Camarones y continuó directamente hacia Puerto Deseado..

Investigación y autopsia

Prefectura preparó un operativo especial para recibir al pesquero en Puerto Deseado. La Justicia intervendrá en el procedimiento y deberá establecer las circunstancias de la muerte a través de una autopsia. También se buscará reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo.

La noticia generó conmoción entre los tripulantes, además de preocupación por las condiciones laborales dentro de la actividad pesquera. Uno de los trabajadores recordó que otro compañero había caído al agua recientemente y sobrevivió.

“Hace menos de un mes un compañero cayó al agua y se salvó de milagro, y ahora muere otro. Algo está pasando”, dijo el trabajador.

Con información de Cdn Corrientes.