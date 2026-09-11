La Policía de Corrientes abrió la inscripción para profesionales: requisitos y carreras buscadas

La Policía de Corrientes confirmó la apertura del proceso de selección e inscripción de profesionales para incorporarse al cuerpo técnico de la institución.

La convocatoria oficial estará disponible a partir del próximo 14 de septiembre de 2026 y permanecerá abierta hasta el 16 de octubre del corriente año para postulantes de ambos sexos con título universitario habilitante.

Las especialidades requeridas en esta instancia de incorporación abarcan las carreras de:

Médicos

Odontólogos

Licenciados en Nutrición

Médicos Veterinarios

Licenciados en Psicología

Licenciados en Criminalística

Licenciados en Sistemas

Ingenieros en Sistemas

Licenciados en Asistencia Social

Licenciados en Enfermería

Licenciados en Kinesiología

Requisitos, presentación de carpetas y contacto

Los interesados deberán descargar la cartilla de inscripción y los formularios correspondientes directamente desde el link oficial dispuesto por la Policía de Corrientes.

Una vez completada la documentación, la entrega de los archivos físicos deberá realizarse en la sede del Instituto Superior de Formación Policial, ubicado sobre la calle Tucumán 1028 de la ciudad capital.

Los horarios habilitados para la recepción de carpetas y trámites presenciales son de 08:00 a 12:00 por la mañana y de 16:30 a 19:30 por la tarde.

Asimismo, la institución dispuso la línea telefónica 379-4503112 (exclusivamente para llamadas) para atender consultas vinculadas a los requisitos del proceso de admisión.