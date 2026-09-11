Veda extraordinaria: decomisaron 3 mil metros de mallón y 58 pescados en Corrientes

En intensos operativos en el río Paraná en la zona de Empedrado, decomisaron 58 pescados y casi 3 mil metros de mallas prohibidas al interceptar a depredadores que salieron a infrigir la veda extraordinaria, ordenada por el Gobierno de provincial el 9 de septiembre último, mediante la disposición 931.





La medida proteccionista de especies en época de dedobe facultó a la Dirección de Recursos Naturales a implementar los medios necesarios para su cumplimiento.



En tal sentido, armaron un equipo de trabajo conformado por inspectores del organismo provincial de las delegaciones Sauce, a cargo de Diego Ruiz Diaz y Alejandro Godoy de Bella Vista con embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina de Goya.

Cumplimiento





Los funcionarios salieron a las aguas a cuidar los recursos y verificar el cumplimiento del mandato que disponía la "protección y cuidado de las especies existentes en la cuenca superior del río Paraná", entre los kilometros 1109 al 1150, zona de Empedrado, donde se había observado una gran concentración y vulnerabilidad de especies.





Los operativos se llevaron a cabo especialmente durante los horarios nocturnos, donde revisaron a decenas de embarcaciones que fueron sorprendidas infringiendo las leyes provinciales.



Decomisaron en total 2900 metros de mallones de tres telas, y 12 cañas así como 14 dorados 2 surubies y 42 sábalos, entre otros elementos de arte de pesca prohibidos.





Advirtieron además, que los trabajos en el río continuarán con el espiritu del cuidado y respeto de los recursos, más aun con la presencia del cadúmen de dorado avistado a fin de evitar matanzas indiscriminadas.