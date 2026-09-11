Corrientes: expulsaron a paraguayos sorprendidos pescando en aguas argentinas

En aguas jurisdiccionales argentinas, cerca de Paso de la Patria sorprendieron a dos ciudadanos de nacionalidad paraguaya que pescaban sin ningún permiso ni documentación de la embarcación.





Los extranjeros fueron interceptados a la altura de la Isla Toledo, unos 10 kilómetros aguas arriba del casco urbano de la villa turística, durante un control de rutina desplegado por personal de la Dirección Provincial de Recursos Naturales de la Provincia y la Prefectura Naval Argentina.





Fuentes oficiales confirmaron a El Litoral que se trataba de personas domiciliadas en Paso de Patria, Paraguay, quienes tenían en su poder numerosas bogas, algunas de ellas fuera de medida, así como cañas y reeles.

Además de comprobar que carecían del sellado de Aduana para el legal ingreso al país, tampoco contaban con las documentaciones de la lancha.



Posteriormente, mediante trámite de Migraciones, fueron expulsados del país.