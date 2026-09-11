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INVESTIGACION POR NARCOMENUDEO

Decomisaron motos en desarmadero clandestino detectado en Corrientes

Secuestraron dinero en efectivo, herramientas, cuatriciclo y demás elementos de procedencia dudosa

Por El Litoral

Viernes, 11 de septiembre de 2026 a las 20:26

Como resultado de tres allanamientos motorizados en una investigación por narcomenudeo, descubrieron en la localidad de Concepción desarmaderos clandestinos de motocicletas. 

Secuestraron cinco motos, motores, cuadros, ruedas, un cuatriciclo y numerosas autopartes, además de herramientas, celulares y dinero en efectivo,por disposición de la Fiscalía en turno. 

 



Trabajaron efectivos de la Comisaría Distrito Concepción, con la colaboración de la Unidad Regional VII, y las comisarías de Santa Rosa y Tatacuá. También encontraron partes de bicicletas, una amoladora y una soldadora de 160 amperes.

Los operativos se llevaron adelante en el barrio Las Tablitas de Concepción, autorizados por la Jueza de Garantías de Santa Rosa, Dra. Elsa Leonor Derkach.

 

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