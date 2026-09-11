Decomisaron motos en desarmadero clandestino detectado en Corrientes

Como resultado de tres allanamientos motorizados en una investigación por narcomenudeo, descubrieron en la localidad de Concepción desarmaderos clandestinos de motocicletas.



Secuestraron cinco motos, motores, cuadros, ruedas, un cuatriciclo y numerosas autopartes, además de herramientas, celulares y dinero en efectivo,por disposición de la Fiscalía en turno.





Trabajaron efectivos de la Comisaría Distrito Concepción, con la colaboración de la Unidad Regional VII, y las comisarías de Santa Rosa y Tatacuá. También encontraron partes de bicicletas, una amoladora y una soldadora de 160 amperes.

Los operativos se llevaron adelante en el barrio Las Tablitas de Concepción, autorizados por la Jueza de Garantías de Santa Rosa, Dra. Elsa Leonor Derkach.



