Corrientes: por primera vez una mujer asumió la jefatura de una unidad de la Policía Rural

La comisario mayor Nieves Canteros asumió como jefa de la Unidad de Seguridad Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá. Este nombramiento marca un hito histórico para la Policía de Corrientes, ya que se convirtió en la primera mujer en conducir una división de esta especialidad en la provincia.

La ceremonia oficial se realizó ayer en la sede local de la dependencia policial del sur correntino. El acto contó con la presencia del subjefe de Policía, comisario general Walter Aceval, y del director general del área, Gerardo Torres.

Un hito para la fuerza provincial

Según explicaron fuentes oficiales, la seguridad rural es una de las ramas más exigentes de la actividad policial. Exige largas jornadas de patrullaje nocturno, controles rigurosos y operativos complejos en zonas de montes y campos. Tradicionalmente, estas funciones operativas estuvieron bajo la conducción exclusiva de hombres.

Desde la Policía remarcaron que la nueva jefa llegó al cargo tras una extensa trayectoria marcada por la idoneidad profesional y el mérito propio. Su designación oficial fue dispuesta de manera conjunta por el ministro de Seguridad, Adán Gaya, y el comisario general Miguel Ángel Leguizamón.