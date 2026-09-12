Allanamientos en Corrientes: secuestraron cocaína, dinero y detuvieron a un hombre

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron cocaína y detuvieron a un hombre durante tres allanamientos realizados en distintos domicilios de la capital correntina.

Los procedimiento se realizaron en viviendas ubicadas por calle Sánchez Bustamante al 2.700 aproximadamente y calle Siracusa, del barrio Santa Lucía, y por calle Ramos Mejía, del barrio San Marcelo.

Durante los allanamientos secuestraron dinero en efectivo, cuatro celulares y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento, entre ellos bolsas y recortes de nylon, tijeras, encendedores, tarjetas, cuadernos y libretas de anotaciones.

Además, hallaron 65 microdosis y dos envoltorios de sustancias blanquecinas, que tras el test orientativo correspondiente dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

En el marco de los procedimientos, varias personas fueron identificadas y un hombre mayor de edad fue aprehendido. Quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado junto con los elementos secuestrados a la dependencia policial, donde continuaron con los trámites de rigor.