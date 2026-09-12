Narcomenudeo: detenidos en búnker narco tras el secuestro de cocaína en Corrientes

Dos hombres fueron detenidos este sábado tras el allanamiento a una vivienda en la ciudad de Goya, donde detectaron el funcionamiento de un búnker narco del cual secuestraron dosis de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares.





El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la División Unidad Operativa Federal Goya, quienes venían desarrollando tareas investigativas y de vigilancia en la zona a partir de información que señalaba posibles movimientos vinculados a la venta de estupefacientes en ese sector de la ciudad.





Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia autorizó el allanamiento en un domicilio señalado por los pesquisas, el cual contó con la intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Goya y la autorización del Juzgado de Garantías de esta ciudad.





Durante el procedimiento, encontraron dosis de cocaína, dinero en efectivo, celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación, mientrsa que dos hombres mayores de edad fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.





La causa continúa bajo investigación para determinar el alcance de la actividad denunciada y las responsabilidades de los involucrados.