Abigeato en Corrientes: dos peones detenidos por la faena de tres ovejas en un campo

Dos peones fueron detenidos por el delito de abigeato tras un operativo realizado por la Policía Rural y Ecológica de Monte Caseros, en un procedimiento realizado en la zona de Cuatro Bocas, donde detectaron la faena de tres ovejas.





El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 400 de la Ruta Nacional 14, según el aviso que llegó a la Policía en el cual alertaban de que dos hombres que trabajan en un campo habrían participado en la faena de animales ovinos de la estancia “El Lucero”.





Cuando llegaron los efectivos encontraron efectivamente un ejemplar lanar faenado, tres cueros, cuchillos y otros elementos de corte.



Por el hecho fueron aprehendidos Jorge Daniel Sosa, de 36 años, y Ramón Emiliano Fernández, de 26 y secuestraron un teléfono además de la evidencia detectada primeramente, según detallaron fuentes oficiales.





Tambien trabajaron efectivos de la Comisaría Primera, GTO e Investigaciones de Curuzú Cuatiá. Los demorados quedaron alojados en la Comisaría Primera de Monte Caseros mientras avanza la causa por presunto abigeato.