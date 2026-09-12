Atajo de Itatí: abandonaron una moto robada con dos paquetes de droga

En uno de los accesos a la localidad de Itatí, conocido como "el atajo", efectivos de la División Drogas Peligrosas y Crimen Organizado Ensenada Grande hallaron una motocicleta abandonada en la cual dejaron dos paquetes con marihuana.



El operativo se realizó cerca de las 23,30 del viernes sobre la Ruta Provincial N° 89 -de ripio- cuando los efectivos llevaban a cabo recorridas en prevención de ilícitos y advirtieron que un sospechoso huyó hacia una zona de monte.



Abandonó una motocicleta Honda Wave 110 cc, la cual registraba pedido de secuestro activo por robo, en tanto que también secuestraron dos paquetes, un ladrillo prensado y una bolsa con cogollos de marihuana, según confirmó el narcotest realizado en tanto que el pesaje arrojó 1 kilogramo.



Los elementos quedaron bajo custodia policial a disposición de la Justicia.