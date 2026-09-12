Secuestraron 677 plantas de marihuana y más de $27 millones en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron 677 plantas de marihuana durante cuatro allanamientos realizados en distintos domicilios de la localidad de Concepción, donde además desarticularon un invernadero de cultivo de cannabis.

Durante los operativos también secuestraron más de $27 millones en efectivo, diez teléfonos celulares, dos notebooks, una balanza de precisión y 60 paquetes de cigarrillos de origen extranjero.

Además, incautaron cuatro armas de fuego: un revólver calibre .32, un pistolón calibre .14, una escopeta calibre 16 y un aire comprimido modificado calibre .22.

En los domicilios también hallaron cuatro frascos con semillas y 677 plantas de marihuana, que se encontraban siendo cultivadas para su posterior comercialización, según informó la Policía.

Por los hechos fueron aprehendidas cinco personas, una mujer y cuatro hombres, todos mayores de edad, quienes estarían presuntamente vinculados a la investigación.

Con intervención de la Unidad Fiscal, todo lo secuestrado y los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continuaron con los trámites de rigor.