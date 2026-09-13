Operativo por La Renga en Corrientes: más de 12 mil personas asistieron al evento

La Policía de Corrientes dio por finalizado con éxito el operativo de seguridad y prevención desplegado con motivo del concierto de la banda de rock "La Renga" en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Se registraron cinco detenciones por asuntos menores.

Con un marco de público estimado en más de 12.000 personas, el dispositivo contó con 300 efectivos de distintas unidades y patrullaje aéreo con drones, concluyendo este domingo por la mañana sin registrarse hechos de trascendencia.

Despliegue de seguridad y tecnología en el Cocomarola

El dispositivo especial cubrió los accesos y las inmediaciones del anfiteatro capitalino.

Las tareas preventivas comenzaron en las primeras horas del sábado 12 y se extendieron hasta la mañana de este domingo 13 de septiembre.

Alrededor de 300 efectivos policiales pertenecientes a diversas Direcciones Generales y unidades operativas custodiaron el perímetro.

La fuerza de seguridad reforzó las recorridas terrestres con una vigilancia constante mediante la utilización de drones policiales.

Convocatoria masiva y balance del procedimiento

Las autoridades calificaron el desarrollo del show de rock como una jornada pacífica.

Según las estimaciones oficiales registraron una concurrencia superior a las 12.000 personas en el predio de la avenida Sarmiento.

Como resultado del trabajo preventivo en la vía pública, únicamente cinco hombres mayores de edad fueron demorados por contravenciones menores.

La cúpula policial destacó el desempeño profesional del personal y la coordinación con los organismos intervinientes para garantizar la tranquilidad de los asistentes.