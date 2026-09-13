Corrientes: se hizo pasar por su esposa para disparar y apuñalar al amante

La Policía de Corrientes detuvo a un hombre en la localidad de Esquina, quien engañó al amante de su pareja para emboscarlo en una zona boscosa, provocándole heridas de bala y arma blanca.

El hecho se registró este domingo, donde un hombre resultó gravemente herido tras ser víctima de una emboscada en una zona boscosa. El agresor descubrió conversaciones en el celular de su pareja, simuló ser ella a través de la aplicación de mensajes y planeó una trampa que casi termina en tragedia.

La trampa a través de mensajes de texto

El hecho se desencadenó tras el hallazgo de chats comprometedores en el teléfono de la pareja del agresor.

El marido de la mujer, identificado como R. D. P., tomó el celular de su pareja y simuló ser ella para coordinar un encuentro íntimo en un sector de vegetación tupida.

La víctima, de apellido Vega, acudió al punto pactado en la zona forestal sin sospechar la verdadera identidad de quien le escribía.

Al arribar al lugar, Vega se encontró directamente con el esposo de la mujer, iniciándose una discusión que escaló rápidamente.

Ataque armado, huida y entrega del agresor

La violencia en el lugar se transformó en un ataque al amante de la mujer.

El agresor disparó un arma de fuego contra Vega y, en medio del forcejeo, también le provocó una profunda herida punzocortante en el abdomen.

Malherido, la víctima logró huir a pie por la zona de vegetación hasta su vivienda, donde pidió auxilio y fue trasladado de urgencia al hospital local.

Tras concretar el ataque, el agresor acudió por sus propios medios al destacamento policial de la zona, donde quedó detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Con información de TN Esquina