Sorprendieron a un hombre faenando una oveja a la vera de una ruta de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un hombre en la localidad de Curuzú Cuatiá cuando fue sorprendido faenando un animal.

Efectivos fueron alertados el viernes por el hecho registrado en inmediaciones de la Ruta Nacinal N° 14, a la altura del kilómetro 433, en jurisdicción de Curuzú Cuatiá

Alerta e intervención en la RN 14

Una vez en el lugar, los agentes encontraron a un hombre de 35 en la zona de pastizales, quien se hallaba junto a un cordero recién faenado y elementos de corte.

Quienes ejecuraton la detención fueron efectivos de la División de Investigación Criminal, quienes dieron aviso a la división especializada en delitos rurales y la Fiscalía en turno para iniciar las actuaciones.

Tras la detención, se secuestraron los cortes cárnicos, un teléfono celular y varias armas blancas, consistente en un machete, un cuchillo y una chaira.

En el caso trabajaron en conjunto personal del DIC, Comisarías I, II, y III, el Grupo de Tareas Operativas y la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Monte Caseros.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la dependencia jurisdiccional, donde se continuaron con las diligencias de rigor.