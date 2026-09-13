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CURUZÚ CUATIÁ

Sorprendieron a un hombre faenando una oveja a la vera de una ruta de Corrientes

Tras una alerta, el sujeto fue hallado junto al cuerpo del animal en una zona de pastizales.

Por El Litoral

Domingo, 13 de septiembre de 2026 a las 13:00

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un hombre en la localidad de Curuzú Cuatiá cuando fue sorprendido faenando un animal.

Efectivos fueron alertados el viernes por el hecho registrado en inmediaciones de la Ruta Nacinal N° 14, a la altura del kilómetro 433, en jurisdicción de Curuzú Cuatiá

Alerta e intervención en la RN 14

Una vez en el lugar, los agentes encontraron a un hombre de 35 en la zona de pastizales, quien se hallaba junto a un cordero recién faenado y elementos de corte.

Quienes ejecuraton la detención fueron efectivos de la División de Investigación Criminal, quienes dieron aviso a la división especializada en delitos rurales y la Fiscalía en turno para iniciar las actuaciones.

Tras la detención, se secuestraron los cortes cárnicos, un teléfono celular y varias armas blancas, consistente en un machete, un cuchillo y una chaira.

En el caso trabajaron en conjunto personal del DIC, Comisarías I, II, y III, el Grupo de Tareas Operativas y la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Monte Caseros.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la dependencia jurisdiccional, donde se continuaron con las diligencias de rigor.

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