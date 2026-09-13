Goya: un joven se prendió fuego tras discutir con su madre y ambos resultaron heridos

La Policía de Corrientes informó que un joven de 20 años se prendió fuego luego de discutir con su mamá en la localidad de Goya.

El hecho ocurrió el viernes en el barrio Esperanza, donde el joven se habría rociado con combustible y posteriormente se prendió fuego.

Ante la desesperante situación, su madre intentó socorrerlo y también sufrió quemaduras durante el rescate.

Ambos fueron trasladados para recibir asistencia médica. Desde el hospital local informaron que el joven presenta quemaduras de carácter grave en rostro, cabeza, tórax, brazos y piernas, por lo que permanece internado y bajo observación.

La policía continua con la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.