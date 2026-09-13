Caso Loan: Schaefer aseguró que “plantaron un botín” para desviar la investigación

El fiscal federal ante el Tribunal Oral Penal, Carlos Schaefer, analizó el avance del juicio por la sustracción de Loan y sostuvo que, con el desarrollo de las audiencias, comenzaron a aparecer elementos que permiten reconstruir lo ocurrido durante las primeras horas de la investigación.

Schaefer explicó que la causa comenzó bajo la hipótesis de que se trataba de un niño perdido, pero señaló que posteriormente se produjeron situaciones que buscaban sostener esa versión. Entre ellas mencionó el hallazgo de un botín a casi dos kilómetros del lugar donde habría ocurrido la sustracción.

“Plantaron un botín para hacer creer a esa investigación de que el chico se había ido caminando”, afirmó el fiscal.

También señaló que algunas de las personas que actualmente están siendo juzgadas por la sustracción participaron inicialmente de las tareas de búsqueda y consideró que esa circunstancia deberá ser analizada durante el debate.

El foco del juicio

Schaefer remarcó que la acusación del Ministerio Público está centrada en determinar quién sustrajo a Loan y qué ocurrió en ese momento.

“Nosotros estamos investigando la sustracción del menor”, sostuvo, y explicó que otras situaciones posteriores corresponden a investigaciones diferentes.

El fiscal también recordó que la acusación por la sustracción del menor contempla una pena de entre 5 y 15 años de prisión y afirmó que hubo maniobras que, según su interpretación, buscaron demorar el proceso.

La declaración de Cristian Gutiérrez

Entre los testimonios que consideró relevantes, Schaefer destacó el de Cristian Gutiérrez, quien declaró durante el juicio sobre las primeras horas de búsqueda y su encuentro con Antonio Benítez.

El fiscal valoró especialmente la secuencia temporal aportada por Gutiérrez y su relato sobre el ingreso de Benítez al campo donde posteriormente fue encontrado el botín.

“Para nosotros es muy importante la declaración de Gutiérrez”, sostuvo Schaefer, al considerar que permite establecer una secuencia que deberá ser analizada durante el debate.

Las distintas hipótesis

Schaefer también se refirió a las diferentes versiones que aparecieron durante la investigación, entre ellas la hipótesis de un accidente, el hallazgo del botín y la presencia de una supuesta persona encapuchada.

Según el fiscal, algunas de estas líneas terminaron desviando la atención del objetivo principal de la investigación: determinar qué ocurrió con Loan en el momento de su sustracción.

Además, cuestionó que las primeras etapas de la investigación se hayan apoyado en determinados testimonios. “Las investigaciones nunca están basadas en un solo testimonio, sino en las evidencias”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo en declaraciones a Radio Sudamericana que en este caso “las evidencias marcaban otra cosa que el testimonio no lo decía”.

De todos modos, aclaró que las posibles irregularidades cometidas durante la investigación inicial forman parte de otros expedientes y no del objeto central del juicio oral.