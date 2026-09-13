Corrientes: buscan a un menor de 12 años que fue visto por última vez en la Costanera

La Policía de Corrientes informó este domingo que buscan a Juan Abel Pucheta, de 12 años, quien se ausentó de su domicilio en la capital correntina.

Según informaron, el menor fue visto por última vez en la zona de avenida Costanera y calle Lavalle.

El menor es de tez morena, contextura robusta, ojos claros y cabello castaño con corte cresta. Tiene una altura aproximada de 1,50 metros.

Al momento de ser visto por última vez vestía remera marrón, buzo de lana marrón, bermuda de jean corta de color celeste y zapatillas marrones con gris.

La Policía continúa con las tareas de búsqueda y localización y solicita a quienes puedan aportar información que permita encontrar al menor que se comuniquen con la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor al 3794-505110, con la dependencia policial más cercana o al 911.