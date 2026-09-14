Vandalismo en Yapeyú: identificaron a dos hombres por destrozos en el cementerio municipal

La Policía de Corrientes inició actuaciones judiciales tras registrarse actos de vandalismo y daños en el cementerio municipal de la localidad de Yapeyú.

Durante la inspección ocular, las autoridades constataron destrozos en nueve panteones, afectando principalmente aberturas, cristales y mecanismos de cerradura.

A partir de los primeros datos recabados en el predio, los efectivos policiales orientaron las tareas investigativas para dar con los responsables.

El procedimiento permitió identificar a dos hombres mayores de edad como los presuntos autores del ataque vandálico cometido durante las primeras horas de la madrugada.

Secuestro de elementos y causa judicial

Durante las tareas de peritaje en las tumbas afectadas, la comitiva policial procedió al secuestro preventivo de un vaso térmico hallado en una de las galerías, elemento que fue preservado como evidencia probatoria para ser incorporado al expediente.

De todo el procedimiento se dio intervención a la Fiscalía de la jurisdicción, desde donde se ordenaron las medidas procesales correspondientes para resolver las causas de los daños ocasionados en las instalaciones municipales de la provincia de Corrientes.