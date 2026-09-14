El ginecólogo Dahse evitó su tercer juicio tras un acuerdo integral con la víctima

Este lunes inició un nuevo juicio oral contra el exginecólogo Gerardo Dahse por abuso sexual con acceso carnal. Tras la sesión de esta jornada la querella, representada por la Dra. Sofía Domínguez y la defensa del imputado presentaron un acuerdo de juicio abreviado ante el Tribunal Oral Penal N° 2.

El acusado, que actualmente cumple una condena de prisión efectiva por una causa previa, arribó a esta solución consensuada que evitará la extensión del debate oral tras la conformidad brindada por la víctima.

Al respecto, la abogada Sofía Domínguez, representante de la víctima, habló en el programa "O sea... digamos" de El Litoral.

Debate y presentación del acuerdo

La primera jornada en el edificio Patono tomó un giro decisivo tras las presentaciones de las partes. El debate oral arrancó este lunes a las 8:30 bajo la presidencia del juez Joaquín Romero y los vocales Oscar Dubrez y Ana del Carmen Figueredo.

El imputado compareció al debate mientras cumple la condena de prisión firme dictada en la primera causa por abuso sexual gravemente ultrajante. Durante la sesión se informó al tribunal sobre un acuerdo que resuelve el proceso penal.

Como parte del acuerdo, el acusado brindará una reparación económina a la víctima. En palabras de la abogada que representa la querella, "la reparación económica no borra todo lo sufrido, ni nada lo va a hacer, ni la pena, pero sí va a colaborar con que las condiciones materiales de esta mujer".

La Dra. Domínguez brindó una entrevista a "O sea... digamos" de El Litoral, donde describió a su representada como una "joven, madre, trabajadora", y que con este acuerdo podrá "tener mejores condiciones materiales que le permitan mantener su autonomía, mantener su calidad de vida."

Acuerdo económico y servicio social

La letrada que representa a la denunciante explicó los alcances de la decisión tomada.

"La decisión de arribar a un acuerdo fue evaluada minuciosamente y cuenta con la absoluta conformidad de mi representada", señaló la abogada al término de la audiencia.

Además, se acordó que Dahse realice "otra reparación de dimensión social y comunitaria", dijo Domínguez y agregó que colaborará con los centros "El Hormiguero" y "Vientos de Libertad", lugares donde "se trabajan con talleres de masculinidades y varones en problemáticas de consumo, que abordan también una problemática de la violencia desde que tienes la ejercen".

Dahse también deberá colaborar económicamente con estos centros para la adquisición de diversos elementos como "lavarropas, taladros, pintura, resmas de hoja, cosas que se trabajan en los talleres, de asistencia comunitaria", dijo la letrada.

Una vez que se certifique que Dahse haya cumplido con lo acordado la causa se extinguirá. Domínguez informó que el acusado tiene 30 días para cumplir con el compromiso, en tanto que el acuerdo presentado este lunes dio por finalizadas las sesiones de este juicio.