La Policía de Corrientes intervino tras la usurpación de 150 viviendas en el barrio Doctor Montaña

La Policía de Corrientes debió intervenir esta tarde ante la usurpación de 150 viviendas situadas en el barrio Doctor Montaña de la capital provincial.

Se trata de una obra habitacional inconclusa que fue ocupada de manera ilegal por un grupo de aproximadamente 500 personas, según confirmaron a El Litoral fuentes del operativo policial desplegado en el predio.

Ante la toma de los inmuebles, tomó intervención de oficio la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) N° 5, a cargo del fiscal Ángel Machado, quien encabeza las diligencias junto a autoridades de la fuerza provincial y representantes del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) para mediar con las familias ocupantes y disponer las medidas judiciales correspondientes.

Alerta entre los adjudicatarios e historial de las obras

La situación generó una inmediata alerta entre los vecinos que resultaron adjudicados con las Unidades funcionales. Los beneficiarios se concentraron en las inmediaciones de la obra a la espera de definiciones oficiales respecto al desalojo del predio y el resguardo de la infraestructura.

Según explicó a este medio una de las personas que fue adjudicada, la historia del complejo habitacional cuenta con una prolongada espera: "En su momento había sido adjudicado por el intendente Fabián Ríos, después se hizo un sorteo bajo la gestión de Eduardo Tassano y posteriormente pasó a manos del Invico".

Los vecinos remarcaron que aguardan la entrega formal de las propiedades desde hace más de nueve años y aguardan la resolución del fiscal en Corrientes.