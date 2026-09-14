Desarticularon más de 150 puntos de venta de drogas en Corrientes

El Ministerio de Seguridad y la Policía de Corrientes informaron que ya se desarticularon más de 150 puntos de venta de drogas en todo el territorio provincial.

Las novedades fueron brindadas por el titular de la cartera de Seguridad, Adán Gaya, y el jefe de la fuerza policial, Miguel Ángel Leguizamón, tras un operativo ejecutado en la localidad de Concepción, donde se incautaron 677 plantas de marihuana y una suma superior a los 27 millones de pesos.

Las autoridades resaltaron la efectividad del marco normativo vigente, establecido a partir de la ley de narcomenudeo impulsada por el exgobernador y actual senador provincial Gustavo Valdés.

El ministro Adán Gaya precisó que el respaldo del gobernador Juan Pablo Valdés y la labor coordinada con la Justicia permitieron optimizar los procedimientos de inteligencia y agilizar las órdenes de allanamiento. Asimismo, confirmó que la dotación del área de Drogas Peligrosas pasó de 45 a más de 300 efectivos distribuidos en las distintas unidades regionales.

Cifras del combate al narcomenudeo y trabajo en fronteras

Por su parte, el jefe de la institución policial, Miguel Ángel Leguizamón, brindó el balance de las actuaciones concretadas en ciudades como Goya, Santo Tomé, La Cruz, Paso de los Libres, Gobernador Virasoro, Saladas, Empedrado y la Capital.

Según el informe oficial, los procedimientos arrojaron los siguientes resultados globales:

Puntos de venta desmantelados: 150 kioscos de comercialización de estupefacientes.

Detenidos: 198 personas puestas a disposición de la Justicia.

Sustancias incautadas: Más de 80 kilos de marihuana y 6 kilos de cocaína.

Dosis fuera de circulación: Más de 4.000 dosis de cocaína y 3.000 de marihuana.

Finalmente, las autoridades destacaron la coordinación operativa con fuerzas federales como Prefectura Naval, Policía Federal, Gendarmería y PSA para controlar las zonas limítrofes y prevenir el tráfico interprovincial e internacional en la provincia de Corrientes.