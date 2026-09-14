Narcomenudeo en Corrientes: huyen al ver al patrullero y abandonan cocaína y marihuana

La Policía de Corrientes informó que el domingo secuestró drogas en la ciudad capital, la cual fue abandonada en la vía pública.

El operativo ocurrió inmediaciones sobre calle Renacimiento, entre Zibelman y Túpac Amaru, en el barrio Nuevo, donde efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado realizaban un recorrido de prevención de delitos.

Fuga y hallazgo

Cuando los agentes llegaron a la zona mencionada, divisaron a dos sujetos, que al notar la presencia policial, huyeron del lugar, dejando tras su paso varios elementos.

En la vía pública, los sospechosos arrojaron los envoltorios preparados para la venta al menudeo antes de perderse de vista.

El análisis técnico confirmó el fraccionamiento de dos clases de estupefacientes.

Se incautaron 4 envoltorios con una sustancia que dio positivo para cocaína, con un peso de 11,6 gramos y un aforo estimado de $272.160.

Por otro lado, se secuestraron 9 envoltorios con sustancia vegetal picada (positivo para marihuana), con un peso de 63,3 gramos y un valor estimado de $234.360.

Se incautó además una balanza digital de precisión utilizada para el pesaje de las dosis. Por disposición de la autoridad judicial interviniente, no hay detenidos hasta el momento y la causa continúa en etapa de investigación.