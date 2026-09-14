Colisión y vuelco en Corrientes: una persona resultó herida

La tarde del domingo fue sacudida por un accidente vial en la ciudad capital, donde un automóvil terminó volcando tras impactar contra una camioneta. Una persona sufrió lesiones tras el incidente.

El hecho se registró sobre la avenida Raúl Alfonsín, entre Pasaje Catueño y Niño Jesús, donde un automóvil Toyota Corolla impactó contra una camioneta Toyota Hilux.

Impacto y vuelco en plena avenida Alfonsín

Tras el impacto el automóvil terminó volcado sobre la cinta asfáltica. El conductor del Corolla, un hombre de 55 años, sufrió diversos golpes de consideración en la maniobra, mientras que los cuatro ocupantes del rodado mayor resultaron sin lesiones de gravedad.

Tras el alerta por el incidente, personal del servicio de emergencias médicas brindó las primeras atenciones en el lugar al automovilista lesionado para su posterior traslado al hospital.

Además, Bomberos voluntarios y efectivos de la Policía de Corrientes colaboraron en la estabilización del vehículo siniestrado y el aseguramiento de la zona.

También participaron agentes de la Dirección de Tránsito que interrumpieron la circulación vehicular para permitir los peritajes de rigor y la remoción del coche volcado.