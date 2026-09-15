Una correntina desapareció tras viajar a Misiones para conocer a unos amigos virtuales

Una joven, oriunda de la localidad de Gobernador Virasoro, es intensamente buscada tras viajar a la ciudad de Posadas el pasado viernes para conocer a dos personas.

Se trata de Adriana Anabel Monzón de 26 años, quien fue vista por última vez el 11 de septiembre, cuando emprendió viaje desde Gobernador Virasoro hacia Posadas, Misiones, para encontrarse con dos hombres con quienes había entablado una amistad virtual.

Pérdida de contacto y denuncia

La familia de Monzón, al perder contacto telefónico con ella, radicó la denuncia de su desaparición en la Comisaría Tercera de la mencionada localidad.

Lo que trascendió es que la joven llegó a Posadas, donde fue la última vez que se comunicó con su entorno más cercano.

Además, se supo que uno de los contactos de Adriana solo se presentaba con imágenes creadas con Inteligencia Artificial, sin mostrar su rostro.

En el caso interviene la Fiscalía de turno que coordina con las fuerzas de seguridad los trabajos de búsqueda.

Características de Monzón

La mujer, madre de dos niños de 3 y 5 años, es de baja estatura, de 1,45 metros aproximadamente, de contextura delgada, tez morena, ojos negros y cabello lacio negro.

Al momento de ausentarse vestía pantalón de jean negro y buzo de color claro.

Quienes cuenten con información que pueda ayudar a encontrarla puede aportarla en la Comisaría Tercera de Virasoro, al teléfono 3794-503727, en la dependencia policial más cercana, o a través de las líneas gratuitas, 911 en Capital y 101 en el interior.