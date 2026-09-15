Abigeato en Corrientes: detienen a un sospechoso con carne vacuna y armas blancas

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un hombre en la localidad de San Miguel en el marco de un caso de abigeato.

La detención fue resultado de dos allanamientos nocturnos en Colonia San Antonio, paraje de la localidad de San Miguel, que fueron ejecutados por la Policía Rural de General Paz bajo directivas de la Justicia local.

Procedimientos nocturnos en Colonia San Antonio

Tras el operativo, dirigido por el subcomisario Carlos A. Gómez, se secuestraron insumos clave utilizados para la faena ilegal.

Los uniformados decomisaron 15 cuchillos, 12 ganchos de faena, un serrucho, lazos, sogas y aparejos de montar. también fueron secuestrados dos caballos que habrían sido utilizados por la banda para arrear e irrumpir en los campos, además de cinco teléfonos celulares que serán peritados.

Además, se hallaron diversos cortes de carne fresca, dos cueros de vaca y una cabeza vacuna pertenecientes a animales faenados clandestinamente. Todo fue secuestrado e incorporado como pruebas para la causa.

La causa penal cuenta con la instrucción del fiscal Dr. Daniel Lezcano y la orden de allanamiento emanada por la jueza de Garantías Dra. Elsa Leonor Derkach.

En el caso quedó implicado un hombre mayor de edad que fue detenido en la dependencia policial a disposición de la Justicia mientras se determina el rol del resto de los sospechosos.