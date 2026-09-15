Corrientes: qué dijo la docente acusada de incendiar el auto de su expareja

La docente Magalí Lahargue acusada de haber incendiado el vehículo de un hombre en la localdiad correntina de Paso de los Libres, habló sobre el hecho y negó haber sido la responsable de lo sucedido.

Se trata del hecho que ocurrió el pasado 6 de septiembre, sobre calle Brasil al 700, donde un Fiat Cronos fue incendiado y sufrió importantes daños en la parte delantera, mientras que también aparecieron pintadas en uno de sus laterales y en el portón de la vivienda. Las cámaras de seguridad habrían registrado a una persona encapuchada acercándose al vehículo, realizando las pintadas y luego iniciando el fuego.

En este marco, la mujer acusada sostuvo que “no tengo nada que ver con el hecho que sucedió”. Además, aclaro que no presenta ningún tipo de lesión que pueda vincularla con el incendio. “Se dijo en las redes que yo estaba quemada. No tengo ningún tipo de quemaduras ni en el pelo, ni en la cara, ni en las manos, ni en el cuerpo, nada”, aseguró.

La mujer confirmó que la Policía realizó un allanamiento en su domicilio y secuestró prendas de vestir. "Se llevaron un pantalón gris clásico de uniforme, un pilotín gris, mi ropa de trabajo y mis zapatos de trabajo”.

Qué dijo sobre su vínculo con el hombre

Lahargue reconoció que tuvo una relación con el propietario del vehículo, aunque aseguró que ocurrió en 2021 y duró aproximadamente dos meses y que desde entonces no mantiene contacto con el hombre, pese a que ambos continúan viviendo en el mismo barrio.

“Desde entonces, yo no sé nada de la vida de él, o sea, no hay ni el saludo siquiera entre nosotros”, sostuvo.

Sobre el incendio, aseguró que desconoce quién pudo haberlo provocado y dijo que se enteró de lo ocurrido por su madre, luego de que la Policía se acercara a revisar las cámaras de seguridad de la vivienda.

Según su relato, se encontraba trabajando cuando los efectivos llegaron a su domicilio. “Me arrastraron, porque así fue, me arrastraron, no me dejaban subir a mi auto, me encerraron”, afirmó.

También aseguró que no había sido notificada sobre el motivo de la intervención y que recién pudo ingresar nuevamente a su vivienda después de la intervención de una persona a la que identificó como Agustina.

“Yo no tengo nada que ver, yo no soy, yo no soy la persona que le incendió el auto, yo no soy”, afirmó en declaraciones a Radio FM Activa.