Detectaron un auto "gemelo" con patentes adulteradas en Corrientes

En un operativo llevado a cabo sobre la calle Lavalle al 5200 del barrio Laguna Seca detectaron un Volkswagen Gol Trend blanco que presentaba severas inconsistencias mecánicas y de documentación por lo cual fue secuestrado por directivas de la Unidad Fiscal en turno.



El procedimiento se inició durante una recorrida de prevención, cuando personal de la División de Delitos Complejos e Informáticos (Didc) notaron que al vehículo le faltaba la chapa patente trasera.





Decidieron avanzar con la investigación y al revisar la placa delantera, advirtieron anomalías en la letra "D" que identifica a los duplicados por lo cual consultaron a la base de datos de la D.N.R.P.A., que arrojó que el auto debía portar una patente en carácter de triplicado.



Sin embargo, la contradicción más llamativa fue mecánica: el registro oficial indicaba que el rodado original poseía caja de cambios automática, mientras que el vehículo inspeccionado en la vía pública tenía caja manual, confirmando que se trataba de un auto presuntamente clonado.



Durante la inspección, un hombre identificado como Rubén Alejandro M. se presentó como el conductor y exhibió una Cédula de Identificación del Automotor a nombre de L. M., una mujer domiciliada en la localidad bonaerense de Cañuelas.





Al ser interrogado por el resto de los papeles (Título de Propiedad y Formulario 08), alegó que se encontraban en su domicilio en el barrio Laguna Seca, pero no pudo acreditar la titularidad en el lugar, según detallaron los efectivos policiales.



Ante las evidentes irregularidades, procedieron al secuestro preventivo del Gol Trend y de la cédula automotor y el caso quedó en manos del fiscal en turno, el Dr. Ángel Eugenio Machado, quien ordenó el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes para determinar el origen del vehículo y la responsabilidad del conductor.