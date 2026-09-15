Una "mechera" fue cercada y recuperaron joyas robadas ratos antes en Corrientes

Una mujer, que interceptada minutos después de cometer un hecho delictivo en un local comercial ubicado en calle Carlos Pellegrini al 1400, donde logró sustraer valiosas piezas de plata, las cuales fueron recuperadas.



Se trató de un operativo desplegado por personal de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) quienes se movilizaron tras una alerta recibida a través del Sistema Integral de Seguridad (SIS-911).



Al entrevistarse con los empleados, los efectivos revisaron las filmaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento donde reconocieron a la sospechosa como Viviana Quiroz, una mujer con un frondoso prontuario por robos bajo la modalidad de "mechera", según precisaron desde la Policía.





Con la identidad confirmada, se dirigieron a un presunto aguantadero de la delincuente, ubicado en un pasillo interno de la calle Rivadavia, entre Roca y Brasil. Constataron que la mujer vestía la misma ropa que llevaba en las filmaciones del robo. Al verse acorralada y ser notificada del procedimiento, la sospechosa intentó evadir la situación asegurando de manera tajante que "no salía del inmueble bajo ninguna circunstancia" y se escondió dentro de la propiedad.



Sin embargo, pocos minutos después y al verse cercada, reapareció de forma imprevista, abrió una ventana y, sin emitir palabra, arrojó hacia el pasillo dos anillos de plata que coincidían con los elementos robados minutos antes, según indicaron los propios investigadores policiales.



Los efectivos procedieron al secuestro inmediato de las joyas bajo acta legal y continuaron con las actuaciones judiciales correspondientes.