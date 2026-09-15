Corrientes: huyó al ver a la Policía y abandonó electrodomésticos robados

En un operativo llevado a cabo durante la madrugada en la localidad de Itatí lograron el secuestro de varios elementos de valor que habían sido denunciados como sustraídos horas antes.



El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 1:30, en momentos en que una patrulla de la Comisaría Distrito Itatí realizaba recorridas de prevención de ilícitos por las inmediaciones del barrio Ibiray.





Al adentrarse en una zona de espesa vegetación, los uniformados divisaron a un sospechoso que transportaba bultos de gran tamaño, el cual tras notar la proximidad de la Policía, abandonó varias cosas y huyó corriendo hacia la maleza, logrando perderse en la oscuridad.



En el lugar del descarte, el personal policial procedió al secuestro preventivo de los siguientes artículos: un televisor de 32 pulgadas, un equipo de sonido, una olla eléctrica.



Tras avanzar con las tareas investigativas en la dependencia policial, se constató que todos los objetos presentaban una denuncia formal por robo. Los electrodomésticos recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia mientras se continúan los trámites de rigor para identificar al autor del hecho..