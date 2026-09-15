Investigaban faltante de 26 vacunos en Corrientes y hallaron 28 animales muertos

En un hecho que hasta el momento no halla una explicación convincente, investigan la muerte de 28 animales vacunos en la zona rural de Goya, lo cual está manos de la Policía Rural y Ecológica, en base a directivas de la Fiscalía en turno.



Todo inició a partir de la denuncia del capataz de la estancia “La Miranda” que alertaba de la falta de 26 vacunos entre vacas y novillos. Frente a la posibilidad de un robo, una comisión de la Policía Rural de Goya llegó hasta el establecimiento y durante varias horas recorrió a caballo alambrados, piquetes y potreros para tratar de saber qué había ocurrido.





Pero el hecho cambió de rumbo ante un sorprendente hallazgo dentro del propio campo donde se encontraron con 28 animales vacunos muertos.



Según describieron, frente a la situación, documentaron la escena con fotografías, tomaron la ubicación de los hallazgos y hablaron con los trabajadores del establecimiento con el fin de tratarde determinar qué provocó semejante mortandad.



Lo que empezó como una posible desaparición de ganado terminó mostrando un problema muy diferente.