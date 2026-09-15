Localizaron en Corrientes un vehículo requerido por la Justicia

Efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) en cumplimiento de una medida judicial lograron localizar y poner en resguardo un vehículo automotor que registraba orden de secuestro.



El operativo se concretó, durante recorridas de prevención en la intersección de las calles Montecarlo y Palermo del barrio San Jorge donde divisaron estacionado en la vía pública un vehículo marca Renault Logan.





En el lugar se presentó Juan A., manifestando ser el propietario del rodado, a quien le dieron lectura del oficio 1182/26, explicándole el alcance de la orden dictada por la magistratura interviniente.



El automóvil fue secuestrado junto con sus llaves y documentación correspondiente tras labrarse el acta de verificación de estado general. Posteriormente fue trasladado bajo custodia a la sede de la Dirección, quedando a entera disposición del Juzgado interviniente para las diligencias de entrega de rigor