Un "reincidente" cayó con más de 100 kilos de pescados en Corrientes

Este martes interceptaron una camioneta cargada con más de 100 kilos de pescados en un operativo conjunto realizado por la Policía Rural y Ecológica de Capital con Recursos Naturales, sobre la exruta nacional 12, jurisdicción de Riachuelo.





"Este es un trabajo que se venía realizado desde hace un tiempo con tareas de inteligencia de la Polcia Rural y nosotros, lo cual nos permitió interceptar una Volkswagen Amarok cargada con especies ícticas", señaló Raúl Barirentos, de la delegación Capital de Recursos Naturales.





Luego describió que "se le decomisaron dorados, surubíes y patíes, tratándose de una persona reincidente ya que anteriormente lo habíamos demorado en pleno transporte de pescados", detalló.





Todo lo decomisado fue secuestrado ya que carecía de medios adecuados de traslado sin respetar la cadena de frío y tampoco poseía precintos, ni avales para realizar la actividad, enumeró.



