Un hombre con pedido de captura fue atrapado tras un choque en Corrientes

Un joven motociclista debió ser trasladado al Hospital Escuela tras colisionar con un carro tirado por dos caballos en la intersección de la Avenida Eva Perón y Joaquín Sheridan y tras la colisión se constató que uno de los protagonistas era requerido por la Justicia.



Durante las pericias policiales, un hombre que adujo ser el dueño de los animales se presentó de forma violenta, insultó a los efectivos y, al ser demorado, la policía descubrió que tenía un pedido de captura activo emitido por la Comisaría de la Mujer y el Menor.



Por causas que se tratan de establecer, un carro de tracción a sangre en el que circulaban dos jóvenes de 18 años (identificados como Felipe Omar C. y Andrés Ramón A.) colisionó con una motocicleta Zanella ZB de 110 cc, guiada por Tobías Fabián G.



Debido al impacto, el motociclista sufrió lesiones y debió ser derivado de urgencia al centro de salud local para evaluar la gravedad de sus heridas.

Tensión





Mientras el personal de la Comisaría 24ª, junto a efectivos de Tránsito y de la División Caballería, realizaba los trámites de rigor en el lugar del siniestro, la situación sumó un inesperado foco de tensión.



Un ciudadano de 27 años, identificado como Marcelo Ramón B., se acercó al perímetro manifestando ser el propietario del carro involucrado. Lejos de colaborar con el procedimiento, el hombre comenzó a proferir insultos irreproducibles e incitó a la violencia contra el personal policial.



Ante la alteración del orden público, los uniformados procedieron de inmediato a su demora preventiva.



Al verificar sus datos filiatorios a través del sistema Anteper de la Jefatura de Policía, los agentes constataron que sobre el sujeto pesaba un Pedido Activo de Localización y Paradero vigente, solicitado por la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor, por lo que quedó formalmente detenido a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.



Los vehículos implicados en el choque quedaron bajo resguardo en la unidad policial, a la espera de los informes médicos que determinen de manera fehaciente el carácter de las lesiones de los involucrados