Golpe al narcomenudeo en Corrientes: secuestran tecnología y elementos de fraccionamiento

La Policía de Corrientes informó que el lunes realizó un allanamiento en la localidad de Empedrado en el marco de una investigación de un caso de narcomenudeo.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Comisaría de Empedrado, con apoyo de unidades operativas de Saladas, en una vivienda del Pasaje Cortada en el marco de una investigación por narcomenudeo.

Durante el registro, secuestraron varios elementos, entre ellos algunos utilizados para el fraccionamiento de drogras. Todo el material quedó a disposición de la Justicia.

Procedimiento policial

El operativo se concretó en una finca ubicada en la localidad de Empedrado en un domicilio situado sobre el Pasaje Cortada al 2.000.

Esta acción se realizó con el trabajo conjunto de la Comisaría Distrito Empedrado, la División de Investigaciones y el Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de Saladas.

Con la intervención de la Fiscalía a cargo del caso se desarticularon las maniobras de venta al menudeo en la zona.

Elementos secuestrados y prosecución de la causa

Las autoridades pusieron bajo custodia tecnológica e insumos de logística. Se incautó un dron de vuelo, una computadora portátil marca HP y un total de ocho teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

Por otra parte, se secuestraron dos rollos de bolsas de polipropileno transparentes, una caja de papel pardo y cuatro paquetes de papelillos para armar marca Rizla.

Los elementos secuestrados fueron traslados a la dependencia local para avanzar con los peritajes e investigaciones pertinentes.