Corrientes: tras un patrullaje a caballo se hallaron animales que estaban perdidos

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó ganado que estaba extraviados en la localidad de General Paz.

El procedimiento fue realizado por efectivos del destacamento de Rincón de los Vences desplegaron un operativo a caballo por caminos y campos abiertos del departamento General Paz en la búsqueda de una vaca y su ternero denunciados como desaparecidos por un productor ganadero.

Tras varias horas de recorrido, los animales fueron localizados en el sector de "Campo Abierto" y restituidos a su dueño con la marca y señal correspondientes.

Denuncia del productor y patrullaje ecuestre

La intervención policial se activó luego de la denuncia formal del damnificado.

Un productor se presentó en el destacamento de Rincón de los Vences para informar que no hallaba a una vaca ni a su ternero desde hacía tres días.

Es así que dos efectivos de la Policía Rural iniciaron recorridas montadas a caballo por senderos, campos y montes de la zona rural para seguir rastros de los animales.

Hallazgo de los animales y restitución al propietario

El rastrillaje ecuestre dio resultados positivos al atardecer. Alrededor de las 18:30, la patrulla divisó a una vaca colorada y a su ternero en un sector denominado "Campo Abierto".

Los uniformados comprobaron que el diseño de marca y señal de los ejemplares coincidía con el registro del productor denunciante.

Tras confirmar la procedencia de los animales, estos fueron trasladados a un área segura y entregados formalmente a su propietario.