Así será el operativo de seguridad para la 47° Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí

El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de la Policía de Corrientes presentaron el plan integral de custodia para la XLVII Peregrinación Juvenil del NEA que se realizará los días 19 y 20 de septiembre.
Se estima la llegada de más de 400.000 fieles a la Basílica de Itatí. El operativo dispondrá de 253 efectivos, 43 móviles, 14 motocicletas y 3 drones para monitorear los 70 kilómetros del trayecto.
Además, se fijaron 12 puntos de redireccionamiento vehicular en la Capital a partir del sábado a las 7 y un esquema de custodia dividido en 8 tramos.
Recursos desplegados y características del flujo peatonal
El dispositivo estará supervisado por las autoridades provinciales y policiales. La presentación estuvo encabezada por el ministro de Seguridad, Adán Gaya; el jefe de Policía, comisario general Miguel Ángel Leguizamón; y el subsecretario de Seguridad Vial, Juan Manuel Saloj.
A diferencia de otras marchas, los feligreses avanzarán en grupos continuos durante el día y la noche a lo largo de 70 kilómetros. La convocatoria se desarrolla bajo la consigna "Caminamos con María para sanar, soñar y servir".
Puestos de control y desvíos de tránsito en la Capital
Desde las 7 del sábado se activarán 12 retenes de regulación vehicular.
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Accesos y rutas: controles en Ruta 12 y Ruta 5 (Comisarías 18.ª y 22.ª), y en Ruta 5 km 0,7 frente al supermercado Facor.
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Avenidas principales: sobre avenida Centenario y Ruta 12, avenida Centenario y Laprida, avenida Libertad y Laprida, avenida Libertad y Las Dalias, Av. Libertad y Ruta 12, y en la Rotonda Virgen de Itatí.
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Conexiones urbanas: redireccionamientos en Ruta 12 y Río Chico, Av. Río Chico y Las Gardenias, Ruta 12 y Av. Maipú, y en Ruta 5 con calle César Álvarez.
Cobertura de la ruta en 8 tramos operativos
La custodia permanente se dividirá en sectores estratégicos sobre la Ruta Nacional N.º 12.
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Tramo 1: desde la Estación de Servicio HB (RN 12 y RP 98) hasta el acceso a Paso de la Patria (RP 6).
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Tramo 2: desde el acceso a Paso de la Patria hasta el ingreso a San Cosme (avenida San Martín).
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Tramo 3: desde San Cosme hasta el Parador del Peregrino (km 1.072).
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Tramo 4: desde el Parador del Peregrino hasta el acceso a Puerto González (RP 2).
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Tramo 5: desde Puerto González hasta el acceso principal a Ramada Paso (km 1.082).
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Tramo 6: desde Ramada Paso hasta el acceso a la localidad de Itatí (RP 20).
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Tramo 7: desde la intersección de RN 12 y RP 20 hasta la Garita Municipal (RP 20 y RP 89-21).
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Tramo 8: desde la Garita Municipal hasta la Basílica de Itatí, cuadrantes aledaños y casco urbano.