Así será el operativo de seguridad para la 47° Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí

El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de la Policía de Corrientes presentaron el plan integral de custodia para la XLVII Peregrinación Juvenil del NEA que se realizará los días 19 y 20 de septiembre.

Se estima la llegada de más de 400.000 fieles a la Basílica de Itatí. El operativo dispondrá de 253 efectivos, 43 móviles, 14 motocicletas y 3 drones para monitorear los 70 kilómetros del trayecto.

Además, se fijaron 12 puntos de redireccionamiento vehicular en la Capital a partir del sábado a las 7 y un esquema de custodia dividido en 8 tramos.

Recursos desplegados y características del flujo peatonal

El dispositivo estará supervisado por las autoridades provinciales y policiales. La presentación estuvo encabezada por el ministro de Seguridad, Adán Gaya; el jefe de Policía, comisario general Miguel Ángel Leguizamón; y el subsecretario de Seguridad Vial, Juan Manuel Saloj.

A diferencia de otras marchas, los feligreses avanzarán en grupos continuos durante el día y la noche a lo largo de 70 kilómetros. La convocatoria se desarrolla bajo la consigna "Caminamos con María para sanar, soñar y servir".

Puestos de control y desvíos de tránsito en la Capital

Desde las 7 del sábado se activarán 12 retenes de regulación vehicular.

Accesos y rutas: controles en Ruta 12 y Ruta 5 (Comisarías 18.ª y 22.ª), y en Ruta 5 km 0,7 frente al supermercado Facor .

Avenidas principales: sobre avenida Centenario y Ruta 12, avenida Centenario y Laprida, avenida Libertad y Laprida, avenida Libertad y Las Dalias, Av. Libertad y Ruta 12, y en la Rotonda Virgen de Itatí.

Conexiones urbanas: redireccionamientos en Ruta 12 y Río Chico, Av. Río Chico y Las Gardenias, Ruta 12 y Av. Maipú, y en Ruta 5 con calle César Álvarez.

Cobertura de la ruta en 8 tramos operativos

La custodia permanente se dividirá en sectores estratégicos sobre la Ruta Nacional N.º 12.