Monte Caseros: prisión perpetua para el acusado de violar y matar a Milagros Espinoza

El Tribunal de Juicio de Paso de los Libres condenó a Cristian Jonathan Espíndola a prisión perpetua como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual seguido de muerte, en perjuicio de Milagros Ramona Espinoza.

La decisión fue adoptada mediante la Sentencia N° 52, que hizo lugar parcialmente a las acusaciones pública y particular y estableció además las accesorias legales y costas del proceso.

El hecho ocurrió el 29 de mayo de 2024 en Monte Caseros. En el mismo juicio fueron juzgados otros dos imputados por el mismo delito, pero ambos fueron absueltos por insuficiencia de prueba, conforme al artículo 11 del Código Procesal Penal.

El Tribunal determinó que Espíndola deberá cumplir la pena en la Unidad Penal N° 1 de Corrientes, destinada a personas condenadas. El traslado se realizará una vez que la sentencia quede firme.

Además, se ordenaron las comunicaciones correspondientes y la inscripción de la sentencia en el registro especial previsto para este tipo de delitos.