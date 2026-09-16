Investigan el origen de 22 terneros sin marcas hallados en un campo de Corrientes

Tras el allanamiento a un campo de la Primera Sección Chacra departamento de Curuzú Cuatiá, hallaron 22 terneros, machos y hembras, que a simple vista no presentaban marcas y cuya documentación de traslado no pudo ser acreditada.



El operativo fue concretado por personal de la Policía Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá en una investigación que llevan a cabo junto a la Fiscalía Rural quienes allanaron un inmueble ubicado sobre la ex Ruta 14.





Según detallaron, todos los animales fueron secuestrados y trasladados hasta las instalaciones de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, donde quedaron a disposición de la Fiscalía a cargo del Dr. Omar Cañete.



Un veterinario policial realizará ahora las verificaciones correspondientes mientras se intenta establecer de dónde provienen y quiénes son sus verdaderos propietarios.



Advirtieron que el o los responsables deberán reconstruir el camino y explicar cómo terminaron allí esos 22 animales, sin marcas ni papeles que acrediten su procedencia.