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ALLANAMIENTO

Investigan el origen de 22 terneros sin marcas hallados en un campo de Corrientes

Se encontraban en un predio de la Primera Sección Chacra, departamento Curuzú Cuatiá.
 

Por El Litoral

Miércoles, 16 de septiembre de 2026 a las 18:39

Tras el allanamiento a un campo de la Primera Sección Chacra departamento de Curuzú Cuatiá, hallaron 22 terneros, machos y hembras, que a simple vista no presentaban marcas y cuya documentación de traslado no pudo ser acreditada.

El operativo fue concretado por personal de la Policía Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá en una investigación que llevan a cabo junto a la Fiscalía Rural quienes allanaron un inmueble ubicado sobre la ex Ruta 14.

 



Según detallaron, todos los animales fueron secuestrados y trasladados hasta las instalaciones de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, donde quedaron a disposición de la Fiscalía a cargo del Dr. Omar Cañete. 

Un veterinario policial realizará ahora las verificaciones correspondientes mientras se intenta establecer de dónde provienen y quiénes son sus verdaderos propietarios.

Advirtieron que el o los responsables deberán reconstruir el camino y explicar cómo terminaron allí esos 22 animales, sin marcas ni papeles que acrediten su procedencia.

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