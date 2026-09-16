Detuvieron en Corrientes a un hombre de 64 años acusado de intento de abuso sexual

Un hombre de 64 años que era buscado por la Justicia fue detenido la noche del martes en Corrientes, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa





La captura se concretó tras una orden judicial emitida por el Tribunal Oral Penal N°1 de la capital provincial, en un procedimiento desplegado bajo las directivas de la Comisaría Novena Urbana, que conformó una comisión policial.





Tras tareas de vigilancia y rastrillaje en la zona asignada, los efectivos lograron localizar al sospechoso, identificado como Gregorio Antonio M., en las inmediaciones de su propio domicilio.





El detenido no ofreció resistencia y quedó inmediatamente a disposición del Tribunal Oral Penal N°1 tras lo cual se dispuso su posterior e inmediato traslado a la Unidad Penal N°1 de Condenados, para cumplir con la medida judicial establecida.