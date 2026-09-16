Corrientes: sin permiso retiró su auto secuestrado por alcoholemia y terminó preso

Un insólito episodio delictivo sacudió a la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, donde un hombre al que le habían retenido su camioneta por conducir alcoholizado ingresó clandestinamente al predio de la Dirección de Tránsito municipal, se robó su propio vehículo secuestrado y escapó hacia Monte Caseros.



Tras un rápido operativo cerrojo, la Policía logró detenerlo y recuperar el automotor.



Según detallaron, el hecho comenzó durante un control de tránsito de rutina, cuando los inspectores interceptaron una camioneta Renault Duster gris, conducida por Tobías Ariel S.



Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 0,94 g/l de alcohol en sangre, casi el doble de lo permitido para conductores particulares en las jurisdicciones que no aplican alcohol cero. Ante la infracción, el personal procedió a labrar la multa y trasladó el rodado al depósito municipal de resguardo.

Fuga





La sorpresa llegó en la madrugada del día siguiente, cuando los agentes municipales se percataron de que la Renault Duster ya no estaba en el predio. Tras constatar que el vehículo había sido sustraído ilegalmente, las autoridades de tránsito radicaron la denuncia en la Comisaría Priera de Curuzú Cuatiá, lo que dio inicio a una urgente investigación.

Efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC) se abocaron al rastreo del rodado. Sospechando que el infractor podría haber regresado a su localidad de origen, solicitaron la colaboración de la DIC de la localidad de Labougle para verificar el domicilio del buscado, ubicado en la calle Joaquín Areta al 60, en Monte Caseros.Al llegar a la vivienda, los investigadores confirmaron que la camioneta robada estaba escondida en el lugar. El caso quedó en manos del Fiscal Rural de turno, el Dr. Oscar Cañete, quien solicitó de inmediato una orden de allanamiento, secuestro y detención al juzgado correspondiente., donde quedó alojado en la sección de alcaidía de la Comisaría Primera, mientras que el vehículo volvió a quedar bajo estricto resguardo preventivo.