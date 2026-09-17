Corrientes: un detenido en la investigación por las usurpaciones en el barrio Dr. Montaña

La Policía de Corrientes informó que tras un allanamiento en la ciudad Capital, detuvo a un hombre y secuestró elementos de importancia en la causa que investiga la usurpación masiva de terrenos en el barrio Montaña.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría XIV Urbana en un domicilio del barrio Dr. Montaña en colaboración con la Fiscalía interviniente.

Investigación por usurpaciones y procedimiento

El allanamiento fue resultado de denuncias e investigaciones relacionadas a la ocupación ilegal y usurpación de terrenos en el barrio Dr. Montaña.

La investigación fue una tarea conjunta entre la mencionada dependencia y la Fiscalía a cargo del caso.

Con los elementos recabados, se diligenció una orden de allanamiento.

Elementos de importancia y un detenido

Durante el operativo se secuestró tecnología relevante para la causa: cuatro teléfonos celulares y una cámara de seguridad digital. Estos elementos serán peritados como evidencia para el expediente.

Además, se detuvo a un hombre mayor de edad, quien quedó vinculado al caso que se investiga.

El detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la sede policial, donde se continuaron con las diligencias de rigor, mientras se avanza en la causa.