Tragedia en Corrientes: tres personas murieron en un choque sobre la Ruta 12

Tres personas murieron este jueves al mediodía tras protagonizar un trágico accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional N° 12, en inmediaciones de la localidad correntina de Villa Olivari.

El choque se registró pasadas las 13 a la altura del kilómetro 1.225, según informaron fuentes policiales de la Comisaría de Distrito local.

Por causas y circunstancias que se encuentran bajo investigación judicial, colisionaron de manera frontal un vehículo marca Chevrolet Meriva y un automóvil Chevrolet Cruze.

Como resultado de la gravedad del impacto, los tres ocupantes de ambos rodados fallecieron de forma instantánea en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Identificación de las víctimas y operativo en el lugar

Según las primeras precisiones brindadas por la fuerza de seguridad, las víctimas fatales fueron identificadas por sus apellidos:

Chevrolet Meriva: era conducido por un hombre identificado como Rafael Domínguez , de 78 años de edad.

Chevrolet Cruze: se desplazaba guiado Diego Almada, de 46 años, quien viajaba acompañado por Milagros Agustina Marioni, de 26 años.

En el sitio del accidente trabajó personal del Brigadas de Incendios Forestales (BRIF) de Ituzaingó, junto a dotaciones de bomberos voluntarios de Ituzaingó y de Villa Olivari.

Las actuaciones legales y las pericias correspondientes quedaron a cargo de la Comisaría de Distrito de Villa Olivari con la intervención de la Unidad Fiscal en turno en Corrientes.