Juicio por Loan: reforzaron un pedido de careo para Maciel

El abogado defensor de los imputados Daniel Ramírez y Mónica Millapi, Marcelo Hanson, reiteró este jueves el pedido para que se realice un careo entre el excomisario Walter Maciel y el suboficial de policía de 9 de Julio Mariano Hernán “Loro” Duarte.



Hanson reforzó la solicitud al Tribunal presidido por Fermín Ceroleni, luego de que el jefe de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, José Ojeda, relatara sobre la falsa alarma de la aparición de Loan en la madrugada del 14 de junio.



Sobre ese episodio también se explayó el miércoles último el excomisario Maciel, quien ante una pregunta de Hanson aceptó un careo con Duarte. Pero su abogado, Richard Vallejos, negó la propuesta.



“No es pertinente ni útil”, dijo Vallejos al estrado.



Asimismo, el fiscal Carlos Schaefer se opuso, con fundamento en que el pedido surgió del defensor de otro imputado.



Vale señalar, un imputado (Maciel) conserva siempre su garantía constitucional contra la autoincriminación. Es decir, su participación en un careo es voluntaria y someterse a ella lo expone a un posible traspié en la etsrategia defensiva y en este caso otro defensor (Hanson) lo propone, cuando en realidad tiene un interés ajeno a la defensa de Maciel.



Mónica Chirivín, defensora de Laudelina, este jueves acompañó el pedido del careo. Sin embargo los jueces no ofrecieron respuestas sobre la realización y solo Ceroleni casi al final de la audiencia dijo que el planteo será resuelto “oportunamente”.



Asimismo, quedó pendiente un pedido de Chirivín para que se llame a declarar como testigo al fiscal de la órbita provincial Juan Carlos Castillo.