Dos detenidos por faena clandestina en un operativo en Corrientes

Luego de cuatro allanamientos concretado en el paraje Ingenio, dos personas fueron aprehendidas en el marco de una investigación por abigeato, donde decomisaron productos carnicos de faena clandestina, elementos de cortes y dos moticletas, vinculadas con la causa.



En los operativos, coordinados desde la Fiscalía en turno, intervinieron efectivos de las comisarías Distrito Ingenio y Santa Ana con personal del área de Investigación de la Unidad Regional I, y del Grupo Táctico Operacional (G.T.O.) de San Luis del Palmar.





Los allanamiento se llevaron a cabo en distintos puntos, tres de ellos en la localidad de Santa Ana de los Guácaras y el cuarto en Ingenio, según detallaron.



Producto del procedimiento secuestraron una importante cantidad de cortes cárnicos como ser paleta, costillar y otras partes de un animal bovino, que no estarían aptos para el consumo humano, advirtieron.



Además incautaron diversos elementos utilizados para la faena ilegal, tales como cuchillos, ganchos, sogas, calchas, elementos de cortes entre otras herramientas de interés para la causa.





También procedieron al secuestro preventivo de dos motocicletas, una de 110 c.c, marca Motomel y otra de 125 c.c., marca Honda, las cuales habrían sido utilizadas para el transporte de la carne faenada.



Por el hecho, fueron demoradas dos personas de 23 y 24 años que fueron puestos a disposición de la Justicia.