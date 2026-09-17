Narcomenudeo: un detenido en Bella Vista con droga, armas y celulares

En el marco de una investigación por presunto narcomenudeo, el personal policial de la Comisaría Distrito Segunda de Bella Vista ejecutó una orden de allanamiento en el Barrio Costa Esperanza. El operativo, coordinado bajo las directivas de la Unidad Fiscal interviniente, arrojó resultados positivos con la detención de un sospechoso y la incautación de diversos elementos vinculados a la causa.





Al ingresar a la propiedad, y tras cumplir con las formalidades legales correspondientes, los uniformados hallaron varias dosis de una sustancia de origen vegetal. Personal especializado sometió el material a un "narco test", el cual confirmó que se trataba de marihuana.





Además de la droga, los investigadores secuestraron una suma no especificada de dinero en efectivo, 13 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, un arma de fuego, herramientas y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de las sustancias.



El morador de la vivienda, un hombre mayor de edad, fue aprehendido en el lugar. Tanto el detenido como los elementos incautados fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias de rigor.



