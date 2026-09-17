Allanamiento en Corrientes: secuestraron droga y detuvieron a tres hombres

La Policía de Corrientes secuestró marihuana, dinero y varias motos durante un allanamiento realizado en Colonia Tabay. Además, durante el operativo, tres hombres mayores de edad fueron detenidos en la causa por narcomenudeo.

El procedimiento se concretó en una casa del barrio Santa Rita, luego de una investigación por supuesto narcomenudeo que permitió la intervención de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Unidad Regional VII de Saladas.

Droga y autopartes

Durante el operativo también se incautaron nueve celulares, autopartes y varios elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias. Las dosis secuestradas fueron sometidas a un narcotest, que confirmó que se trataba de marihuana.

Los tres hombres fueron trasladados a la comisaría junto con los elementos secuestrados y la causa continúa bajo intervención de fiscalía.